Zelensky quer que Trump participe de possíveis negociações com a Rússia na Turquia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (12) que quer que seu homólogo americano, Donald Trump, participe das negociações de paz com a Rússia na Turquia, mas o Kremlin ainda não especificou se o presidente russo, Vladimir Putin, comparecerá.

As negociações, agendadas para quinta-feira em Istambul, seriam as primeiras entre russos e ucranianos desde março de 2022, um mês após o início da ofensiva russa na Ucrânia.

Putin propôs a reunião no sábado como uma contraproposta ao cessar-fogo de 30 dias apresentado por Kiev e seus aliados. No entanto, enquanto Zelensky disse que compareceria "pessoalmente", o Kremlin se recusou a dizer quem enviaria para a reunião.

"Pensei em viajar para lá. Acho que existe uma possibilidade, se eu achar que as coisas podem acontecer", disse ele na Casa Branca antes de partir para uma viagem pelo Oriente Médio.

- Ataques com drones -

Kiev e seus aliados europeus, junto com os Estados Unidos, exigiram um cessar-fogo de 30 dias à Rússia, ameaçando com "sanções massivas" caso o rejeite.

No entanto, os ataques noturnos de drones russos contra a Ucrânia continuaram, como acontecia quase todos os dias desde o início da invasão.

As autoridades ucranianas disseram nesta segunda-feira que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas quando um drone atacou um veículo em Sumy, no nordeste do país.