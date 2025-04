Caxias demite o técnico Luizinho Vieira

Luizinho deixa o Caxias juntamente com o auxiliar Alexandre Luz. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Luizinho Vieira não é mais treinador do Caxias. O profissional deixa o Estádio Centenário por decisão da diretoria após a derrota para o Confiança, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro. O auxiliar Alexandre Luz também foi desligado da comissão técnica.

O treinador de 53 anos deixa o clube após 14 jogos, com seis vitórias, dois empates e seis derrotas. O aproveitamento foi de 47,6%.

Mesmo deixando o clube na semifinal do Campeonato Gaúcho, conquistando a vaga à Copa do Brasil de 2026 e tendo passado de fase no torneio nacional deste ano — eliminado apenas pelo Fluminense — o técnico não conquistou o carinho da torcida, com quem teve embates desde o Estadual.

A cobrança por um desempenho melhor dentro de campo foi mais determinante do que os resultados conquistados pela equipe de Luizinho. O Caxias ocupa atualmente a nona colocação da tabela da Série C, competição que o treinador disse desde sua chegada que seria a obsessão do clube em 2025.

Quem virá?

Para o lugar de Luizinho Vieira, um nome que tem proximidade com o vice de futebol, José Caetano Setti, é o de Pingo, treinador do Caxias em 2019, e que deixou o Brasil-Pel durante o Gauchão. Outro nome que agrada à direção é o de Luiz Carlos Winck, que também já comandou o Grená em duas oportunidades, mas o treinador acertou com o Manuara para a disputa da Série D nesta segunda-feira (22). Outros nomes estão sendo estudados pela diretoria.