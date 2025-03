Atacante do Juventude avalia preparação para o Brasileirão e estreia contra o Vitória: "A expectativa é a melhor possível"

Ênio marcou um gol e deu uma assistência nos 10 jogos que esteve em campo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Do dia 1º de março, quando deixou a disputa do Campeonato Gaúcho até o dia 29, data de estreia no Brasileirão 2025, o grupo de jogadores do Juventude ganhou um novo período para ajustar a casa. Momento para o técnico Fábio Matias e toda comissão técnica deixarem a equipe na ponta dos cascos para a partida diante do Vitória, no Alfredo Jaconi.

— Claro que a gente queria ter passado pra disputar a final do Gauchão, mas acabamos pecando em algumas situações. A gente vem agora se preparando bem para a estreia no Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo um bom período de treinamento com o professor Squinalli (preparador físico) e toda a comissão — apontou o atacante Ênio ao canal oficial do clube.

Apesar de ter despertado o interesse, com sondagens de clubes como Atlético-MG e Athletico, o atacante permanece no Verdão para o começo de Brasileirão. Emprestado pelo Amazonas, Ênio ainda pode ter seus direitos federativos adquiridos pelo Ju caso surjam novos interessados no atleta.

Últimos testes

A programação alviverde antes da largada na competição nacional previu três testes preparatórios, sendo que diante da equipe sub-20 a atividade aconteceu no fim de semana e teve vitória do time principal por 3 a 2.

Ainda sem contar com Gustavo, Rodrigo Sam, Caíque, Peixoto e Gilberto, se recuperando de lesões, além de Wilker Ángel, na seleção da Venezuela, o grupo de Fábio Matias se dividirá em dois para a disputa de jogos-treinos nesta reta final de preparação.

Na sexta-feira (21), o time reserva encara o Azuriz-PR, às 10h, no CT Alviverde. E no sábado (22), o jogo-treino será com os titulares frente ao Criciúma, no Alfredo Jaconi, entre 16h e 16h30min. Os dois duelos serão com portões fechados.

— São jogos importantes neste período de treino. É bom a gente ter minutagem nos amistosos porque a partir do dia 29 vamos ter uma sequência de jogos e temos que estar bem preparados — destacou o atacante alviverde.

De olho no adversário

O Vitória, adversário do Ju na estreia, ainda tem uma decisão estadual pela frente. No domingo (23), a equipe de Thiago Carpini tenta reverter o placar de 2 a 0 que o Bahia construiu no confronto de ida. A finalíssima ocorre no Barradão, às 16h. Os baianos ainda disputam a Copa do Nordeste e duelam nesta quarta-feira (19) diante do Sport.

Enquanto o rival na 1ª rodada do Brasileirão vive uma sequência desgastante de jogos, o Verdão tem a vantagem de se preparar durante o mês unicamente para esse jogo.

— A expectativa é a melhor possível, o time vem treinando bem pra gente chegar firme e conquistar a primeira vitória no Brasileiro já dentro de casa — completou Ênio.