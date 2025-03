O titular da lateral esquerda do Juventude para a largada na Série A

Alan é um dos líderes do grupo alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A reta final do Gauchão serviu para assegurar a um jogador do Juventude a titularidade na largada da Série A do Brasileiro. A atuação segura na semifinal contra o Grêmio credencia Alan Ruschel a voltar a ser o titular da lateral esquerda do Verdão.

No ano passado, quando ainda brigava contra o rebaixamento, o técnico Fábio Matias sacou Alan da equipe na tentativa de melhorar o sistema defensivo pelo lado esquerdo, que sofria de forma recorrente. Na ocasião, Ewerthon deu conta do recado.

No começo de 2025, Felipinho chegou com o status de novo dono da posição. Porém, a atuação ruim contra o Pelotas, seguida por uma lesão no braço, o tiraram das semifinais do Estadual. O jogador emprestado pelo Sport ainda não convenceu e terá de recuperar espaço.

Sendo assim, naquele momento, surgiu a chance para Marcos Paulo. O jovem que veio do Bragantino tinha apresentado boas credenciais atuando improvisado na zaga, mas não foi bem jogando na posição de origem.

Restou ao treinador apostar na experiência de Alan, que cumpriu bem sua função no Alfredo Jaconi, encurtando o espaço de Cristian Olivera e auxiliando na construção ofensiva.

Se a Chapecoense já dava como certa uma negociação para o retorno, a tendência agora é de que Alan permaneça e ainda busque uma nova sequência no time. Mesmo com as limitações de quem já não é mais um guri, o camisa 28 pode contribuir e tem qualidade para isso.