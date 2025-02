Técnico do Juventude projeta jogo com o Grêmio e avalia trabalho de Quinteros: "É um treinador renomado"

Treinador alviverde tem apenas uma derrota em quatro jogos em 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude

O técnico Fábio Matias não teve muito tempo para comemorar a vitória do Juventude no clássico do fim de semana. Nesta quarta-feira (5), a equipe já voltará a campo pelo Gauchão 2025 em duelo de Série A, diante do Grêmio.

O Alviverde pode encaminhar a sua classificação às semifinais, afinal de contas lidera o Grupo C com nove pontos, quatro a mais do que o Brasil-Pel. Já o Tricolor está com um olho no Gre-Nal de sábado (8) e pode poupar alguns titulares, uma vez que já somou 10 pontos após quatro rodadas.

— Acredito que cada um tem os seus problemas e as soluções para resolver. Nós vamos resolver os nossos aqui, em relação ao adversário, fazendo o nosso melhor e buscando soluções dentro daquilo que a gente tem analisado de padrão da equipe do Grêmio. Se vierem com a equipe-base, ou a equipe teoricamente mais reserva, nós temos que fazer a nossa parte — resumiu Fábio Matias.

O duelo colocará frente a frente dois técnicos que fazem um bom começo de temporada. O treinador alviverde confirma que o trabalho que manteve o clube na Série A em 2025 não foi por acaso. Enquanto, do outro lado, Gustavo Quinteros inicia um processo de mudança na forma de jogar do Tricolor, que por muito tempo teve o ídolo Renato Portaluppi na casamata.

— É um treinador renomado, um treinador que tem um trabalho sólido, que vem fazendo algumas mudanças em relação à equipe, sistemas estruturais de jogo. Vê-se alguns padrões diferentes dos que eram apresentados em relação ao Renato. Cada treinador tem o seu DNA, cada treinador tem aquilo que acredita. Acho que o grande desafio é você fazer os jogadores comprarem a ideia — lembrou Fábio Matias.