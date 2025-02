Veja valores e como comprar ingresso para Juventude x Grêmio pelo Gauchão

Torcida do Juventude já pode comprar ingressos para a partida diante do Grêmio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Juventude e Grêmio se enfrentam pela quinta rodada do Gauchão, nesta quarta-feira (5), às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os ingressos já estão sendo comercializados.

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até dois ingressos no valor de R$ 30 cada, até terça-feira (4), às 23h, ou até o encerramento do lote promocional.

Os ingressos antecipados custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada) até terça-feira também. No dia do jogo, passam a custar R$ 180 e R$ 90. Os torcedores podem comprar online no site ingressos.juventude.com.br .

A torcida do Juventude pode ainda comprar no ponto físico SAT do estádio Alfredo Jaconi das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min. Já os visitantes nas bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João), no mesmo horário.

O Verdão encara o Tricolor após vencer o clássico Ca-Ju 289, por 2 a 0, no Estádio Centenário. Com isso, lidera o Grupo C, com nove pontos, e está em terceiro na classificação geral.

Confira o serviço de jogo:

Juventude x Grêmio – Campeonato Gaúcho

Quando: Quarta-feira (5), às 22h

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios com as mensalidades em dia podem comprar até 02 ingressos no valor de R$ 30 cada*

* Promoção válida até terça-feira (4) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional)

* Não há meia-entrada para este ingresso

* Máximo de 2 ingressos por pessoa

* Adquira este ingresso em https://sociojaconero.com.br ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: 4/2

Disponível em:

- https://ingressos.juventude.com.br

Terça-feira (4)

Torcida Juventude

SAT do estádio Alfredo Jaconi

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João)

Das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada) *

- https://ingressos.juventude.com.br

Torcida Juventude

SAT do estádio Alfredo Jaconi

Das 9h às 18h

A partir das 19h, nas bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

Torcida visitante

Bilheterias ao lado do portão 5 (rua São João)

Das 9h às 23h

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 23h do dia do jogo

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br .

Estação Jaconera abre às 19h

Portões abrem às 20h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250