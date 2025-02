Juventude x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Juventude e Grêmio se enfrentam pela quinta rodada do Gauchão, nesta quarta-feira (5), às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Verdão encara o Tricolor após vencer o clássico Ca-Ju 289, por 2 a 0, no Estádio Centenário. Com isso, lidera o Grupo C, com nove pontos, e está em terceiro na classificação geral.