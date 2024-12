Técnico do Juventude cita "arbitragem infeliz" contra o Cruzeiro e fala sobre sua renovação de contrato

Edina Alves Batista teve atuação desastrosa na tarde deste domingo (8) no Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude encerrou a sua participação no Brasileirão 2024 com derrota no Alfredo Jaconi, por 1 a 0, para o Cruzeiro. O gosto amargo ficou pela perda da vaga à Copa Sul-Americana, apesar do alívio antecipado pela permanência na competição do ano que vem.

E para o técnico Fábio Matias, a arbitragem de Edina Alves Batista foi determinante para o resultado alviverde diante da Raposa.

— Eu tenho respeito muito grande pela Edna, pra mim é uma das melhores árbitras hoje do cenário nacional, mas ela foi infeliz hoje dentro do jogo. Teve algumas situações individuais de alguns jogadores. Xingaram ela e acabou expulsando um jogador nosso do banco (Marcelinho) que ela nem percebeu o que ele havia falado. E depois, no segundo tempo, a questão do erro, e foi um erro mesmo, em relação as questões de acréscimo, porque faltou tempo do jogo dentro daquela lógica ali. Pelo menos ali quatro, cinco minutos a gente sabe que poderia ter estendido mais — avaliou o treinador.

Sobre o confronto, o comandante alviverde lamentou o desempenho da equipe no primeiro tempo.

— Tivemos um primeiro tempo que a gente iniciou um pouco lento, nos dez primeiros minutos demoramos um pouco pra entrar no jogo. No melhor momento, acabamos tomando o gol, jogando bem. Segundo tempo voltamos e tivemos um volume de jogo muito grande, algumas oportunidades de fazer o gol.

Sobre a possibilidade de renovar seu contrato com o clube, Fábio Matias desconversou e deixou a decisão sobre seu futuro para a próxima semana.