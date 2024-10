1,2,3... Notícia

Juventude vira sobre o Goiás e conquista primeira vitória no Brasileirão de Aspirantes

Com o resultado, time alviverde soma quatro pontos em três rodadas na competição nacional. Miguel, Guilherme Teixeira e Lucas Fernandes fizeram os gols do Verdão, no 3 a 1, em Flores da Cunha

09/10/2024 - 16h58min Atualizada em 09/10/2024 - 17h02min