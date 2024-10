O Juventude está atento a todos os detalhes nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Restam nove decisões para o time. Entretanto, desde a eliminação da Copa do Brasil, muitos torcedores vinham debatendo sobre os bastidores do vestiário alviverde. Cobranças, alguns descontentamentos em substituições e até a liberação de Nenê para tratar de questões particulares.