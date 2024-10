Após o jogo contra o Vasco, no empate em 1 a 1, no Estádio São Januário, o primeiro objetivo do Juventude foi descansar o grupo de atletas. Eles ganharam folga estendida de três dias. Nenê teve um tempo a mais. O atleta foi liberado antes da partida no Rio de Janeiro e, com isso, teve oito dias para resolver assuntos particulares.