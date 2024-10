Capitão do tetra com a seleção brasileira, Dunga esteve no Estúdio da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (9), em Porto Alegre. No programa Sala de Redação, ele falou sobre algumas discussões do futebol moderno. Entre elas, o gesto técnico do jogador. Na ocasião, o ex-técnico da seleção usou como exemplo um jogador do Juventude, o meia Nenê.