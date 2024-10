O gramado do Estádio Centenário sempre foi motivo de orgulho para o torcedor do Caxias por ser reconhecido como um verdadeiro "tapete". Mas em 2024, ele também causou preocupação, não só pelos estragos causados pela chuva do mês de maio, mas até mesmo antes, na disputa do Gauchão. As condições da grama já não eram como de outrora.