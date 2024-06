Uma iluminação moderna está chegando ao Estádio Centenário. Nesta semana, o clube retirou as lâmpadas antigas, que serão destinadas, possivelmente, para a reciclagem, pois ainda são de vapor metálico. A nova iluminação da casa grená deve ser finalizada até o mês de julho. A previsão é de que o primeiro jogo do time de Argel, com o novo sistema, seja na partida com o Remo, no dia 8, pela 12ª rodada da Série C.