Policial militar morre após ser atropelado por carro com placa clonada que fugia de blitz na BR-386, em Soledade

De acordo com a Brigada Militar , a corporação foi informada de que havia uma caminhonete com placa clonada , circulando pela rodovia.

Após acompanhamento e realização de barreira, nas proximidades do km 263, o motorista do veículo, na contramão , atropelou o policial militar e fugiu do local.

De acordo com a BM, Lussi entrou na corporação em 2009 e atuava no 38° Batalhão de Polícia Militar desde o início da carreira. Ele deixa esposa e dois filhos .

O velório do policial será realizado na Capela de Pontão da Boa União, no interior de Soledade. A cerimônia está prevista para as 9h de domingo (9) e o sepultamento, para as 10h.