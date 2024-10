Valorizado Notícia

América-RN sonda situação de meia do Caxias

Tomas Bastos despertou o interesse do time de Natal, mas teria manifestado desejo de permanecer em Caxias do Sul. Jogador se recupera de uma lesão no joelho

30/10/2024 - 14h04min Atualizada em 30/10/2024 - 14h07min