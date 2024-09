Base Notícia

Juventude leva a melhor no clássico Ca-Ju pelo Gauchão Sub-20

No Centenário, jogo foi equilibrado e decidido com um gol nos acréscimos da segunda etapa. Verdão segue invicto e com 100% de aproveitamento. Grená é o 6º do grupo

14/09/2024 - 17h39min