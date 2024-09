Chateado Notícia

"É muito perigoso quando novos dirigentes entram no clube e a vaidade entra em primeiro lugar", aponta Thiago Gomes após saída do Caxias

Treinador demonstrou toda sua mágoa por não ter recebido a chance de seguir no Estádio Centenário, após livrar o clube do rebaixamento na Série C

18/09/2024 - 18h06min Atualizada em 18/09/2024 - 19h26min