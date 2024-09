Mudança de rumo Notícia

Nova direção, novos planos: Thiago Gomes não deve seguir como técnico do Caxias em 2025

Treinador que salvou o Caxias do rebaixamento na Série C não deverá permanecer no clube com a mudança na presidência, apesar da atual gestão ter encaminhado uma renovação com o profissional

17/09/2024 - 21h38min