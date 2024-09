A passagem de Thiago Gomes pelo Estádio Centenário terminou na noite de terça-feira (17), quando ele recebeu uma ligação do atual departamento de futebol informando que a futura diretoria não tem a intenção de renovar o seu contrato. A linha de pensamento é distinta da atual direção, comandada por Mario Werlang, que tinha encaminhado a permanência do treinador que salvou o Grená de um vexatório rebaixamento para a Série D do Brasileiro.