Uma eliminação sempre é dolorida. No entanto, a do Juventude foi com ingredientes de crueldade com o torcedor alviverde. O Verdão sofreu um gol do Corinthians nos acréscimos da partida, perdeu por 3 a 1, e está fora da Copa do Brasil. Além disso, mais uma vez, o Ju toma um gol após os 45 minutos da segunda etapa