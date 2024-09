100% Notícia

Fora de casa, Juventude vence o Grêmio e segue invicto na Copa Zagallo

Jogando em Eldorado, categoria sub-20 alviverde superou o clube da capital, que atuou com jogadores do time principal. Resultado deixa o Papo na liderança isolada do Grupo A da competição

11/09/2024 - 16h59min Atualizada em 11/09/2024 - 18h50min