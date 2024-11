O centroavante Harry Kane se transferiu para o Bayern de Munique na temporada passada para acabar com o jejum de títulos na carreira. Mas acabou amargando dois vice-campeonatos. Disposto a espantar tal sina, o atacante vem fazendo temporada goleadora e decidiu, nesta sexta-feira (22), a boa vitória do líder do Campeonato Alemão sobre o Augsburg, por 3 a 0, no Allianz Arena, em duas cobranças de pênalti perfeitas e uma pintura no fim.