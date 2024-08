Fator Jaconi Notícia

Juventude vence o Fluminense de virada e abre vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil

Time de Jair Ventura tem grande atuação na segunda etapa, faz 3 a 2 no time carioca e jogará por um empate na próxima semana, no Maracanã. Foi a primeira vitória do comandante no retorno ao Alfredo Jaconi

01/08/2024 - 21h10min Atualizada em 01/08/2024 - 21h27min