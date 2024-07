Base alviverde Notícia

Juventude vence o Novo Hamburgo e está na semifinal do Gauchão sub-17

Gols alviverdes foram anotados por Rafael Pinna e Gabriel Follmer. Na semifinal, o time do técnico Fernando Garcia enfrentará o Grêmio e a partida de ida será com mando do Papo

29/07/2024 - 18h26min Atualizada em 29/07/2024 - 19h48min