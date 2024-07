A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica da Copa do segundo semestre de 2024 no Estado. A competição tem início previsto para o dia 14 de agosto. O Juventude estreia diante do Gaúcho, em Passo Fundo. A equipe de transição deverá ser comandada pelo técnico Filipe Dias, do sub-20.