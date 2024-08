O Juventude teve seu planejamento alterado para o jogo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. A equipe embarcaria no início da tarde desta quinta-feira (22) para Goiás, mas a forte neblina em Caxias do Sul impediu que os atletas e comissão técnica iniciassem a viagem. O avião que levaria o time não conseguiu pousar na cidade. A delegação ficou no hotel após o almoço.