Um time Notícia

Juventude poderá ter mais de 11 desfalques para enfrentar o Atlético-GO

Alviverde só não tem problemas no gol. Nas demais posições, o técnico Jair Ventura conta com vários atletas de fora, como na defesa, no meio e no ataque para enfrentar o time goiano, sábado, fora de casa

21/08/2024 - 18h06min Atualizada em 21/08/2024 - 18h41min