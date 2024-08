O Juventude realizou o último treinamento, em Caxias do Sul. A atividade foi no Centro de Treinamentos do clube na manhã desta quinta-feira (22). No começo da tarde a delegação alviverde embarcaria para Goiás, mas a condição climática não permitiu a decolagem do voo por causa da neblina. O time embarca na sexta-feira pela manhã para o compromisso.