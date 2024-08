Depois de vencer a primeira partida fora de casa no Brasileirão contra o Athletico, o Juventude tenta engatar o segundo triunfo longe de Caxias do Sul. Neste sábado (24), a partir das 16h, a equipe de Jair Ventura encara o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada da competição.