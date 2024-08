De volta às origens Notícia

Goleiro na cidade do "Boi de Ouro", Marcelinho contará com torcida especial em jogo do Juventude contra o Atlético-GO

Atacante é natural de Anicuns, no interior de Goiás, e já atuou nas categorias de base do Atlético-GO. Cidade natal do jogador fica perto da capital

24/08/2024 - 06h11min