Aquilo que era um problema diante do Inter pode ser um fator benéfico contra o Atlético-GO. Se no Beira-Rio o técnico Roger Machado conhecia muito sobre o seu ex-time, o Juventude, desta vez é Jair Ventura quem sabe perfeitamente os pontos fracos do Atlético-GO. E são eles que o time alviverde precisará atacar para vencer como visitante pela segunda vez seguida.