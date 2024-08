Fora de casa Notícia

Após voo ser adiado, Juventude chega a Goiânia para enfrentar o Atlético

Alviverde conseguiu embarcar do aeroporto de Caxias do Sul somente nesta sexta-feira (23), após adiamento de saída no dia anterior devido ao clima. Técnico Jair Ventura teve apenas duas atividades com elenco para duelo com a equipe de Goiás

23/08/2024 - 14h49min Atualizada em 23/08/2024 - 14h49min