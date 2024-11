A atriz Carolina Dieckmann, 46 anos, falou sobre a preparação física para atuar em seu novo projeto, o filme Descontrole. Dirigida por Rosane Svartman, a produção traz a artista na pele de uma escritora que luta contra o vício em álcool. Durante as gravações, ela manteve a perda de oito quilos que havia conquistado para Pequenas Criaturas, filme de Anne Pinheiro Guimarães no qual interpreta uma paciente com câncer terminal.