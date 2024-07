Além das obras anunciadas pelo presidente do Juventude no Centro de Treinamentos, o clube irá ganhar em breve um novo museu. A novidade foi apresentada durante a transmissão das comemorações dos 111 anos do clube, no último sábado. O projeto do novo museu é assinado pela arquiteta Laís Stangherlin. Amanda Dal Cero, historiadora e coordenadora do atual memorial do clube, revelou alguns detalhes do acervo atual do clube.