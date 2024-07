Confira como será a edificação que o Juventude vai construir para ampliar o CT

Na transmissão da TV Papo, em comemoração aos 111 anos do Juventude, o presidente Fábio Pizzamiglio revelou como será a nova edificação que o clube irá construir no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos, o CT alviverde. O espaço conta atualmente com uma estrutura com vestiário para os atletas profissionais se apresentarem diretamente no CT e não mais no Estádio Alfredo Jaconi. Agora, a estrutura será ampliada com um prédio com 1.200 m². A obra deve iniciar nas próximas semanas.