Renê, Bernabei e David Luiz movimentam mercado da bola nesta quinta-feira

A temporada de contratações no futebol brasileiro já começou, com a abertura oficial da janela de transferências. Esse é o período em que os clubes intensificam a busca por reforços para a temporada 2025 , buscando elevar o nível dos elencos. O prazo para novas contratações segue até 28 de fevereiro.

A quinta-feira (9) foi movimentada no mercado brasileiro, em especial no setor defensivo. Confira as principais negociações do dia:

Bernabei fica

O Inter acertou nesta quinta-feira (9) a compra do lateral-esquerdo Bernabei. O jogador deve desembarcar em Porto Alegre para juntar-se ao grupo profissional colorado na próxima terça-feira (14). Ele assina contrato de quatro anos com a equipe gaúcha.

De volta para casa?

Fabrício Bruno deve ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro nos próximos dias. O time mineiro e o Flamengo acertaram o valor e a forma de pagamento da negociação, e o zagueiro assinará um contrato de quatro anos com o time mineiro. O Cruzeiro aceitou pagar 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões, em contação desta quinta-feira) à vista. A Raposa também anunciou Marquinhos, ex-Flu.

Do Rio para o Ceará

Renê no Fluminense

Lateral-esquerdo Inter nas últimas temporadas, Renê se despediu do Colorado nesta quinta-feira (9) com uma publicação nas suas redes sociais. Desde 2022 no clube gaúcho, o jogador teve seu vínculo encerrado no dia 31 de dezembro e não renovou para a temporada 2025. Seu destino será o Fluminense, que o anunciou com contrato até o fim de 2026.