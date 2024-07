Ingressos Notícia

Juventude define espaço para a torcida do Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi

Jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (7). Na final do Gauchão, espaço disponibilizado para a torcida alviverde, em Porto Alegre, gerou polêmica. Na época, a direção do Ju pediu quatro mil ingressos, mas teve apenas dois mil torcedores na casa gremista

02/07/2024 - 18h42min