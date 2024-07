Acabou a invencibilidade do Juventude como mandante no Brasileirão. O time alviverde não teve uma boa atuação no retorno ao Alfredo Jaconi e acabou derrotado pelo Criciúma por 2 a 1, na noite deste sábado (27). Bolasie fez os dois gols do Tigre e Oyama anotou para o Verdão.