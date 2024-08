O Juventude realizou o último treinamento antes de encarar o Fluminense. A atividade foi realizada sob o comando do técnico Jair Ventura na manhã desta quarta-feira (31). Agora, o elenco iniciou a concentração para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Alfredo, quinta-feira (1º), às 19h.