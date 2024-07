Novidade Notícia

"É a oportunidade da minha vida", diz novo zagueiro do Caxias em sua apresentação

Aos 24 anos, Luan chega por empréstimo do Marcílio Dias para o restante de Série C do Brasileiro. Atleta foi apresentado na tarde desta segunda-feira (29)

29/07/2024 - 17h58min