O Caxias voltou a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro. E o responsável por dar os três pontos importantes da equipe de Thiago Gomes sobre o São José na tarde de domingo (28), no Estádio Centenário, foi o ala Marcelo. Da cabeça dele surgiu o gol da vitória por 1 a 0, depois de um excelente cruzamento do lado esquerdo, de outro ala, Galvan.