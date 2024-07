Como foi a convenção que aclamou Denise e Alceu como pré-candidatos à prefeitura de Caxias do Sul. Não teve a cor vermelha

A deputada federal Denise Pessôa (PT) foi confirmada como pré-candidata ao cargo de prefeita de Caxias do Sul, em parceria com o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) para vice, na composição de uma chapa de centro-esquerda. A oficialização ocorreu na tarde de sábado (27/7) na Câmara de Vereadores, após as convenções internas dos partidos que formam a coligação “União e mais Ação por Caxias”. Integram a frente o PT, PDT, Rede Sustentabilidade, PCdoB, PV, Avante e PSOL. Houve convenções individuais de cada um dos partidos, culminando no grande ato de aclamação da chapa, no plenário da Câmara.