Terminou a novela da escolha do nome a vice-prefeito para a chapa do governo à prefeitura de Caxias do Sul, liderada pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Na noite desta segunda-feira (15/7), no salão paroquial da Igreja de Lourdes, a aliança de, por enquanto, sete partidos que está alinhada em torno do nome do prefeito apresentou Edson Néspolo, do União Brasil, para vice, conforme todas as evidências que vinham sendo indicadas pelos bastidores.