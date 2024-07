Republicanos abre mão da vaga de vice, mas diz que seguirá apoiando Adiló para prefeitura de Caxias do Sul

O Republicanos anunciou nesta quarta-feira à tarde que não estará na chapa majoritária à prefeitura de Caxias do Sul, liderada pelo atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB). A decisão foi tomada na terça-feira. O partido chegou a definir o nome do ex-secretário municipal João Uez, que esteve à frente das pastas de Urbanismo e Meio Ambiente, como postulante à vaga de vice na chapa. No entanto, após a janela partidária que resultou na filiação do ex-candidato a prefeito Edson Néspolo ao União Brasil, no final de março, assumindo também a condição de alternativa a vice na chapa do governo, estabeleceu-se uma disputa da qual o Republicanos decidiu abrir mão.