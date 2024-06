Uma postagem do ex-secretário de Urbanismo e Meio Ambiente do Governo Adiló, João Uez (Republicanos), remexeu intensamente com os bastidores da sucessão caxiense desde a noite de quinta-feira (13/6). “O mais triste sobre a traição é que ela nunca vem de inimigos. Vem daqueles em que você mais confia”, escreveu Uez (reprodução abaixo). A partir da postagem, os bastidores fervilharam. Os comentários publicados entenderam o recado. Diversos deles relacionaram diretamente a mensagem a uma articulação para conduzir o ex-candidato a prefeito Edson Néspolo (União Brasil) à vaga de vice na chapa de Adiló Didomenico, em detrimento do nome de Uez, também postulante à vaga pelo Republicanos. A leitura toda não surge gratuitamente, faz sentido político e está bem próxima da realidade.