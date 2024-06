A reunião à tardinha que encaminhou Néspolo para a vaga de vice na chapa do prefeito Adiló, de Caxias

O PSDB deve anunciar o ex-candidato a prefeito Edson Néspolo (União Brasil) como candidato a vice na chapa do prefeito e pré-candidato Adiló Didomenico à prefeitura de Caxias do Sul na próxima sexta-feira. A confirmação ficou evidenciada em reunião realizada à tardinha, nesta terça-feira (25/6), no gabinete do presidente do PSDB caxiense, o deputado estadual Neri, o Carteiro (na Pinheiro Machado). Dela participaram o próprio Néspolo, o presidente do União Brasil, Kiko Girardi, o presidente do Republicanos, vereador Elisandro Fiuza, o ex-secretário do Governo Adiló, João Uez, que foi durante muito tempo o nome preferencial para vice, e o próprio Adiló. O ex-secretário da Educação Edson da Rosa (Republicanos) também esteve no encontro. Neri participou online. Nas fotos acima e abaixo, Néspolo, Kiko, Edson e Fiuza (acima) e Adiló (abaixo), quando saíam do encontro.