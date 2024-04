Ao filiar-se ao União Brasil, o que se confirmou há duas semanas, o ex-pedetista e ex-candidato a prefeito nas eleições de 2016 e 2020, Edson Néspolo, ingressa no cenário eleitoral caxiense. Entra tardiamente, mas é um nome de peso. Ao filiar-se, ele não faz esse movimento simplesmente por fazer, para ser coadjuvante, senão que busca, e produz, efeito e impacto no cenário eleitoral. Quase imediatamente, os bastidores passaram a cogitar a presença de Néspolo como nome para a vaga de vice na chapa do governo, liderada pelo prefeito Adiló Didomenico à reeleição. Vaga que teve até agora como nome preferencial o do ex-secretário do Meio Ambiente João Uez, confirmado na segunda-feira (15/4) por seu novo partido, o Republicanos, como pré-candidato na aliança em torno do prefeito.