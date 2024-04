Está confirmada oficialmente a filiação do ex-candidato a prefeito, ex-secretário do município em governos anteriores e ex-presidente da Festa da Uva, Edson Néspolo, ao União Brasil. A confirmação partiu do próprio Néspolo, atendendo a consulta da coluna, bem como do presidente do União Brasil caxiense, Kiko Girardi. Néspolo, em função de atividades que desenvolve na iniciativa privada, pediu a Kiko discrição ao ato de filiação, encaminhada na semana passada, e não esteve no ato em que o partido recebeu o ingresso de cinco outros filiados, na sexta-feira passada (5/4).