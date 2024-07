Os bastidores da indicação do PSD para a vaga de vice na chapa do MDB à prefeitura de Caxias do Sul

O MDB surpreendeu e acertou aliança com o PSD para a disputa da prefeitura de Caxias do Sul. O PSD oferece o nome do candidato a vice na chapa liderada pelo vereador Felipe Gremelmaier (MDB). Será Michel Pillonetto, que é o presidente da sigla em Caxias do Sul (foto acima). O anúncio foi celebrado em encontro das executivas dos dois partidos no sábado (13/7) pela manhã, na sede do MDB. Participaram do ato o ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori e o vereador Juliano Valim (PSD). O ato político foi coordenado pelo presidente municipal do MDB, deputado estadual Carlos Búrigo.